Le parti au pouvoir en Turquie présente un projet de loi visant à interdire les médias sociaux aux moins de 15 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le parti AK du président turc Tayyip Erdogan a soumis au parlement mercredi un projet de loi qui interdira l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans.

La vice-présidente du groupe parlementaire du parti, Leyla Sahin Usta, a déclaré que les médias sociaux et les plateformes de jeux auraient six mois pour se conformer à la loi.