Le parquet italien enquête sur Amazon pour la vente de produits chinois

Selon un document consulté par Reuters, les procureurs italiens ont informé la filiale européenne d’Amazon, AMZN.O , ainsi que deux de ses cadres supérieurs, qu’ils risquaient d’être traduits en justice pour la vente de produits chinois sans paiement en bonne et due forme de la TVA à l’importation et des droits de douane.

La notification clôturant l’enquête italienne, une étape procédurale qui précède généralement une demande de renvoi en jugement, a été signifiée à la société Amazon EU S.à.r.l., basée au Luxembourg, en vertu de la loi italienne sur la responsabilité des personnes morales, ainsi qu’aux deux cadres.

Le parquet de Milan affirme que plus de 1,5 million de produits provenant de pays hors de l’Union européenne ont été vendus via la plateforme de vente en ligne et le réseau logistique d’Amazon en Italie sans que la TVA à l’importation et les droits de douane aient été dûment acquittés.

Les procureurs ont jusqu’à présent chiffré la TVA à l’importation non acquittée à plus de 3,52 millions d’euros (3,95 millions de dollars , tandis que les autorités douanières sont encore en train de calculer le montant total des droits de douane qui auraient été éludés, ce qui signifie que le montant total réclamé pourrait augmenter une fois cette évaluation terminée.

Amazon a déclaré qu’elle était « déterminée à respecter toutes les lois et réglementations applicables dans chaque pays où elle opère et qu’elle exigeait de tous les vendeurs présents sur sa plateforme qu’ils en fassent de même ».

« Nous défendrons vigoureusement notre position dans cette procédure sans fondement », a déclaré l’entreprise américaine.

Elle a ajouté qu’elle comptait parmi les plus grands investisseurs étrangers en Italie, avec plus de 19 000 salariés permanents, et que « l’imprévisibilité du cadre réglementaire, les sanctions disproportionnées et la longueur des procédures judiciaires nuisent de plus en plus à l’attractivité de l’Italie en tant que destination d’investissement ».

SOIXANTE-DIX SUSPECTS MIS EN DÉFENSE

La notification a été signifiée à 70 suspects, dont Amazon, les deux dirigeants d’Amazon et de nombreux exploitants de boutiques en ligne accusés d’importer principalement des marchandises fabriquées en Chine tout en contournant les déclarations douanières et les droits d’importation.

Cette évolution constitue la dernière étape d’une enquête dont Reuters avait fait état pour la première fois en novembre dernier, lorsque la police avait perquisitionné le siège italien d’Amazon à Milan et un centre logistique près de la ville de Bergame dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de fraude douanière et fiscale liés aux importations chinoises.

À l’époque, les procureurs soupçonnaient Amazon d’avoir joué le rôle de « cheval de Troie » en permettant à des marchandises chinoises d’entrer en Italie sans paiement de droits de douane ni de taxes sur les ventes.

Selon ce document, les procureurs soutiennent qu’Amazon n’a pas mis en place les mesures organisationnelles nécessaires pour prévenir les infractions douanières et a permis à des marchandises non communautaires de circuler via son réseau logistique malgré des irrégularités présumées en matière de conformité douanière.

Les procureurs affirment qu’Amazon savait, ou aurait dû raisonnablement savoir, qu’environ 80 % des marchandises traitées par son système logistique italien provenaient de Chine, mais qu’elle n’a pas procédé à des contrôles adéquats des vendeurs, des documents douaniers et des mouvements de marchandises dans ses entrepôts.

L’avis indique qu’Amazon s’est appuyée sur des systèmes logistiques automatisés qui n’avaient pas, en Italie, d’accès direct aux données clés d’identification des vendeurs, lesquelles, selon les procureurs, étaient conservées à l’étranger.

Les procureurs affirment que les marchandises étaient stockées dans les entrepôts d’Amazon et vendues via la place de marché et le réseau de distribution de l’entreprise.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération menée par le parquet de Milan et la police financière italienne visant à enquêter sur des infractions fiscales et douanières présumées liées aux importations issues du commerce électronique en provenance d'Asie.

En novembre dernier, les procureurs avaient estimé que ce stratagème pourrait concerner des centaines de milliers de produits et s’étendre potentiellement au-delà de l’Italie.

Les autorités judiciaires de plusieurs pays européens ont ensuite été informées de l’enquête par l’intermédiaire d’Eurojust, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale.

En vertu de la législation italienne, les destinataires d’une notification concluant une enquête ont le droit de présenter leurs arguments, documents et éléments de preuve avant que les procureurs ne décident de demander ou non la tenue d’un procès. (1 dollar = 0,8908 euro)