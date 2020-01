Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le parquet demande une peine d'emprisonnement d'au moins 8 ans contre Preynat Reuters • 17/01/2020 à 14:46









LYON, 17 janvier (Reuters) - La procureure de la République de Lyon a requis vendredi « une peine d'emprisonnement non inférieure à huit ans" à l'encontre de Bernard Preynat, ancien prêtre jugé pour « agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité ». Bernard Preynat risque une peine maximum de 10 ans de prison ainsi que 150.000 euros d'amende. Au terme de quatre jours d'audience durant lesquels l'ancien prêtre, âgé de 74 ans, a été confronté à dix de ses anciennes victimes, la représentante du parquet, Dominique Sauves, a prononcé un réquisitoire sévère, brossant le portrait « d'une pédophile en série ». (Catherine Lagrange, édité par Sophie Louet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.