Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire sur la gestion du Covid-19 en France

PARIS, 9 juin (Reuters) - Le procureur de la République de Paris a annoncé mardi avoir ouvert une enquête préliminaire sur la gestion de la crise sanitaire en France portant notamment sur les chefs de "mise en danger de la vie d'autrui" et "non-assistance à personne en péril". Dans un communiqué, Rémy Heitz précise qu'il a saisi lundi l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP). "Cette enquête judiciaire aura pour objet d'établir les processus décisionnels mis en oeuvre à l'occasion de la crise sanitaire afin de mettre au jour les éventuelles infractions pénales susceptibles d'avoir été commises", ajoute-t-il. Le parquet de Paris précise avoir a été, à ce jour et depuis le 24 mars dernier, destinataire de 62 plaintes ou signalements liés à l'épidémie de coronavirus. Ces plaintes, poursuit le communiqué, mettent en cause, pour la plupart, "différentes instances, structures ou départements ministériels ainsi que des responsables administratifs, décideurs publics". (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

