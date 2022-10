Le Parlement valide la nomination de Marie-Anne Barbat-Layani à la tête de l'AMF

Marie-Anne Barbat-Layani, nommée pour un mandat de cinq ans, non renouvelable, succède à Robert Ophèle. Elle devient la première présidente de l'Autorité des marchés financiers (AMF), rejoignant dans le monde de la finance Verena Ross, présidente de l'Autorité européenne des marchés financiers (Esma) et Delphine d'Amarzit aux commandes de la Bourse de Paris depuis l'an dernier.

(AOF) - Les commissions des Finances des deux chambres parlementaires se sont prononcées en faveur de la nomination de Marie-Anne Barbat-Layani à la tête de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Son nom avait été retenu par le président de la République Emmanuel Macron sur proposition de la Première ministre. La commission des finances du Sénat s'est prononcée par 20 voix pour, 1 voix contre et 3 bulletins blancs ou nuls. Dans celle de l'Assemblée nationale, La désignation de l'actuelle secrétaire générale de Bercy à la tête du superviseur français de la Bourse est donc officielle et définitive.

