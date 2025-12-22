 Aller au contenu principal
Le parlement sud-coréen adopte un projet de loi visant à ouvrir une enquête sur l'accident de Jeju Air en 2024
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 03:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Parlement sud-coréen a adopté lundi un projet de loi visant à lancer une enquête indépendante sur l'accident d'avion de Jeju Air qui a fait 179 morts en décembre 2024, alors que la publication du rapport d'accident par une commission d'enquête soutenue par le gouvernement continue d'être retardée.

