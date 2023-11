Le Parlement européen échoue à voter un règlement sur les pesticides

(AOF) - Après des mois de négociations, le Parlement européen n'a pas trouvé aujourd'hui de position sur le règlement relatif à l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques", annonce le groupe écologiste du Parlement de Strasbourg. "La demande de renvoi de la proposition à la commission de l'environnement a également été rejetée", précise-t-il, de sorte que "les négociations en trilogue ne peuvent pas commencer et qu’ il n’y aura pas de règlement sur les pesticides".

"C'est un jour noir pour l'environnement, notre santé, mais aussi pour l'avenir de l'agriculture", Sarah Wiener, eurodéputée verte et rapporteure du règlement. "Poussés par les puissants lobbies des secteurs de l'agriculture et des pesticides, les députés conservateurs et de droite du Parlement européen ont réussi à affaiblir le règlement sur les pesticides sur presque tous les points".

"Avec le vote d'aujourd'hui, le Parlement européen a pris une position claire : nous devons trouver des solutions ensemble avec et non contre l'agriculture" réagit Norbert Lins (CDU), président de la commission de l'agriculture et du développement rural . Il accuse Sarah Wiener d'avoir "tenté d'utiliser son rapport de la commission de l'environnement pour interdire les produits phytopharmaceutiques dans les zones agricoles sensibles", ce qui était "inacceptable pour (lui) et pour la majorité du Parlement européen".