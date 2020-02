Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Parlement écossais vote la gratuité des protections périodiques Reuters • 25/02/2020 à 21:19









LONDRES, 25 février (Reuters) - Le Parlement autonome d'Ecosse a franchi mardi un premier pas vers la gratuité des protections périodiques pour toutes les femmes, une disposition sans équivalent dans le monde. La proposition de loi votée en première lecture par les députés écossais prévoit que des tampons et des serviettes hygiéniques seront distribués gratuitement dans des lieux dédiés (pharmacies, clubs de jeunesse, centres locaux). Le coût annuel de la mesure est chiffré à 24 millions de livres (environ 28 millions d'euros). La proposition de loi a été adoptée par 112 députés. Il n'y a eu aucun vote contre et une seule abstention. Conformément à la procédure parlementaire, une seconde phase va débuter lors de laquelle les élus du Parlement autonome d'Edimbourg pourront proposer des amendements. A l'origine de ce projet de loi, la députée Monica Lennon a estimé que l'adoption de son texte "marquerait un tournant en normalisant la menstruation en Ecosse et en envoyant le signal tangible du sérieux avec lequel notre parlement prend en compte les questions de genre". "Il s'agit de produits de base, et pas une seule femme en Ecosse ne devrait avoir à vivre sans protections périodiques", a-t-elle également souligné. L'Ecosse a déjà franchi un premier pas en 2018 en devenant la première nation à distribuer gratuitement les protections périodiques à l'école et à l'université. (Elizabeth Howcroft version française Henri-Pierre André)

