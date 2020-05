Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le parlement chinois valide la loi sécuritaire pour Hong Kong Reuters • 28/05/2020 à 09:29









PEKIN, 28 mai (Reuters) - Le Parlement chinois a approuvé jeudi à une écrasante majorité le projet de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui a donné un nouveau souffle au mouvement de contestation dans le territoire semi-autonome. L'Assemblée populaire nationale a validé par 2.878 voix pour, une contre et six abstentions, la décision de charger son comité permanent de rédiger cette loi destinée à lutter à Hong Kong contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. (Tony Munroe et Yew Lun Tian, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

