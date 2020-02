Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le parlement chinois envisage de reporter sa session annuelle Reuters • 17/02/2020 à 09:37









PEKIN, 17 février (Reuters) - Le parlement chinois pourrait reporter sa session plénière annuelle en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19, rapporte lundi l'agence Chine nouvelle. Le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale se réunira le 24 février pour examiner une proposition de report de cette session annuelle, censée débuter le 5 mars, précise Chine nouvelle. Le coronavirus Covid-19 qui est apparu en décembre à Wuhan, dans le centre du pays, probablement sur un marché, a déjà fait 1.770 morts et contaminé plus de 70.000 personnes en Chine. Chaque année, environ 3.000 délégués se réunissent pendant au moins 10 jours à Pékin pour voter des lois et fixer des objectifs économiques annuels. Outre la proposition de report, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale examinera un projet d'interdiction du commerce d'animaux sauvages ainsi que certaines nominations et destitutions de responsables, a rapporté Chine nouvelle, sans plus de précisions. (Rédaction de Pékin version française Bertrand Boucey)

