Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Parlement chinois adopte la loi sécuritaire pour Hong Kong-Cable TV Reuters • 30/06/2020 à 03:41









30 juin (Reuters) - Le Parlement chinois a adopté mardi le projet de loi de sécurité nationale pour Hong Kong, a rapporté la chaîne de télévision hongkongaise Cable TV, citant une source non identifiée. Le projet de loi a été porté à Pékin en réponse aux manifestations pro-démocratie souvent violentes qui ont secoué l'an dernier l'ancienne colonie britannique, rétrocédée à la Chine en 1997. Il est destiné à lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. Le texte n'a pas été rendu public jusqu'à présent. (Bureaux de Hong Kong et Pékin; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.