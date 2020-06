Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Parlement chinois adopte la loi sécuritaire pour Hong Kong-Cable TV Reuters • 30/06/2020 à 04:14









(Actualisé tout du long avec précisions) HONG KONG, 30 juin (Reuters) - Le Parlement chinois a adopté mardi le projet de loi de sécurité nationale pour Hong Kong, a rapporté la chaîne de télévision hongkongaise Cable TV, un vote qui ouvre la voie aux plus radicaux changements dans l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. D'après Cable TV, citant une source non identifiée, le projet de loi a été approuvé à l'unanimité par la Commission permanente du Congrès national du peuple (CNP). Le texte, porté à Pékin en réponse aux manifestations pro-démocratie souvent violentes qui ont secoué Hong Kong l'an dernier, n'a pas été rendu public jusqu'à présent. Il est destiné, selon la Chine, à lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. Son adoption devrait accroître les tensions entre la Chine et plusieurs puissances occidentales, dont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont dit considérer le projet de loi sécuritaire comme une menace pour l'autonomie dont jouit le pôle financier mondial depuis sa rétrocession à la Chine il y a 23 ans. Washington a débuté lundi le retrait de privilèges commerciaux dont bénéficiait Hong Kong en réponse au projet de loi sécuritaire préparé en Chine. L'agence de presse officielle Chine Nouvelle devrait publier dans la journée des détails sur la loi sécuritaire, a rapporté le South China Morning Post, citant une source non identifiée. Des représentants hongkongais doivent se rendre à Pékin pour une réunion sur le sujet, a ajouté le journal. Interrogée sur la loi sécuritaire mardi lors d'un point de presse hebdomadaire, la cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a fait savoir qu'il n'était pas approprié pour elle de répondre aux questions sur le sujet et qu'elle ne ferait aucun commentaire tant que les débats sur le texte étaient en cours à Pékin. La loi entrera en application dès sa publication au journal officiel de Hong Kong, attendue sous peu. (Bureaux de Hong Kong et Pékin; version française Jean Terzian)

