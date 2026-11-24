Le pari de Sanofi sur Insmed, d'un montant de 41 milliards de dollars, ouvre de nouvelles perspectives au-delà du Dupixent

Sanofi SASY.PA va racheter le laboratoire pharmaceutique américain Insmed INSM.O pour 41 milliards de dollars en espèces, a-t-il annoncé mardi. Il s'agit de sa plus importante opération depuis deux décennies, alors que la directrice générale Belen Garijo cherche à redresser la société française et à trouver de nouvelles sources de croissance au-delà de son médicament phare, le Dupixent.

Cette opération, qui représente une prime de 17,5 % par rapport au dernier cours de clôture d’Insmed, marque un pari audacieux de la part de Mme Garijo, première femme directrice générale de Sanofi, qui a pris les rênes de l’entreprise en mai avec pour mission de redresser le portefeuille de produits en développement et d’enrayer la chute du cours de l’action.

Insmed est spécialisée dans les médicaments respiratoires.

“Sanofi conclut enfin l’opération que tout le monde attendait”, a déclaré Claus Henrik Johansen, directeur général de Global Health Invest, un fonds d’investissement danois spécialisé dans la santé qui détient des actions Sanofi.

“Les investisseurs ont un aperçu de ce que sera Sanofi “après Dupixent””, a-t-il ajouté, alors que l’action Sanofi a bondi d’environ 6 % mardi.

M. Johansen a toutefois précisé que davantage de données cliniques et de prévisions de ventes étaient nécessaires pour étayer cette valorisation.

Le Dupixent, médicament contre l’eczéma, a généré un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards d’euros (16,4 milliards de dollars) l’année dernière, soit près de 40 % du chiffre d’affaires total de Sanofi.

Depuis son arrivée à la tête de l’entreprise , Mme Garijo a lancé une revue stratégique, remanié le comité exécutif et élargi un accord conclu avec son partenaire de longue date Regeneron REGN.O afin de régler un litige antérieur, ce qui est considéré comme une nouvelle victoire pour la directrice générale.

L'action Sanofi a perdu du terrain au cours des premiers mois du mandat de Mme Garijo, mais elle a bondi de 20 % depuis début octobre et affiche désormais une hausse de 12 % depuis son entrée en fonction.

“Nous agissons avec discipline et dynamisme”, a déclaré Mme Garijo.

LA PLUS GRANDE OPÉRATION DE SANOFI DEPUIS 20 ANS

L'offre de Sanofi à 175 dollars par action pour Insmed est supérieure de 46 % au cours du 18 novembre, veille de la première annonce par Bloomberg News selon laquelle Sanofi envisageait une éventuelle acquisition.

Le laboratoire pharmaceutique français financera cette acquisition à la fois par l’emprunt et par ses liquidités disponibles, et s’est assuré d’un financement engagé pour soutenir la transaction.

“Cette opération est la quatrième plus importante jamais réalisée en Europe en termes de montant en espèces, et la plus importante en France”, a déclaré aux journalistes François Roger, directeur financier de Sanofi. JPMorgan JPM.N a été la banque conseil exclusive de Sanofi dans le cadre de cette opération, a-t-il précisé.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027 et avoir un effet relutif sur le bénéfice par action d’ici fin 2028, a indiqué Sanofi. Le groupe estime que cette opération générera des économies annuelles de plus de 500 millions de dollars, a précisé M. Roger.

“Insmed constitue un excellent choix stratégique pour Sanofi”, a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, l’investisseur de Sanofi, ajoutant que cette opération aiderait Mme Garijo à faire face à l’expiration du brevet du Dupixent et à la faiblesse du pipeline.

“L’acquisition d’Insmed permettrait d’atteindre ces deux objectifs.”

Cette opération fait également suite à la nomination, en octobre, de l’ancien directeur général de Sanofi, Paul Hudson, au conseil d’administration d’Insmed .

“CELA PERMET DE GAGNER DU TEMPS”

Les analystes ont salué cette opération, estimant que Sanofi pourrait la financer sans mettre en péril son dividende ni sa notation de crédit.

À 09h15 GMT, l’action Sanofi progressait de 6 % à 90 €, enregistrant la plus forte hausse de l’indice de référence européen STOXX 600 .STOXX .

Luisa Hector, analyste chez Berenberg, a déclaré que cette transaction convenait parfaitement à Sanofi, citant l’orientation d’Insmed vers les maladies respiratoires, ses actifs commerciaux à un stade précoce et son portefeuille de produits en développement. La société de courtage Jefferies s’est montrée plus prudente, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une solution miracle.

“Cette opération ne résout pas les problèmes de R&D et de pipeline de Sanofi, mais elle lui fait gagner du temps”, a-t-elle écrit.

À l’issue de l’acquisition, le groupe issu de la fusion prévoit de générer suffisamment de trésorerie pour rembourser rapidement sa dette et conserver la flexibilité nécessaire pour investir dans des acquisitions à un stade précoce.

PORTEFEUILLE DE MÉDICAMENTS RESPIRATOIRES

Insmed commercialise deux médicaments respiratoires déjà homologués. Brinsupri traite la bronchectasie non liée à la mucoviscidose, tandis qu’Arikayce traite la maladie pulmonaire réfractaire due au complexe Mycobacterium avium.

Mme Garijo a déclaré que ce portefeuille offrait un potentiel de ventes maximales combinées qui devrait dépasser les 10 milliards de dollars d’ici la fin de la prochaine décennie.

“Nous disposons d’une présence commerciale mondiale, d’une expertise dans le domaine des maladies respiratoires et de capacités d’accompagnement des patients qui nous permettront de veiller à ce que les médicaments commercialisés atteignent encore plus de patients et réalisent pleinement leur potentiel”, a-t-elle ajouté.

Le directeur financier, M. Roger, a indiqué que Sanofi prévoyait de conserver une certaine flexibilité pour réaliser des acquisitions complémentaires visant à enrichir son pipeline existant, en particulier pour des actifs en phase précoce dans les domaines de l’immunologie, des maladies rares et des vaccins.

(1 dollar = 0,9167 euro)