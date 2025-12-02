Le parc Astérix s'exporte en Allemagne

Une mise en scène du parc Astérix le 2 juin 2021, à Plailly, dans l'Oise ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le village des irréductibles gaulois va s'implanter en Allemagne: la Compagnie des Alpes a annoncé mardi la transformation du parc allemand Belantis, acquis en avril, en un parc Astérix, le premier hors de France, à "horizon 2030-2031".

Décidée "en accord avec les éditions Albert René", la mutation du parc Belantis en parc Astérix "se fera graduellement" et "la première zone dédiée à Idéfix (le chien d'Obélix, NDLR) sera inaugurée dès le printemps 2026", a indiqué le groupe français.

L'ouverture de cette zone Idéfix se fera "en mars 2026", a précisé le directeur général de la Compagnie des Alpes, Dominique Thillaud, lors d'une conférence de présentation des résultats de l'entreprise.

"En Allemagne le chien Idéfix est la star d'Astérix. On commence par Idéfix avec une zone pour les petits, les familles", a-t-il ajouté.

En nombre de bandes dessinées Astérix vendues, l'Allemagne est le deuxième marché juste derrière la France. Si Astérix, Obélix et Idéfix gardent leurs noms dans la version allemande, le chef du village Abraracourcix devient Majestix, son épouse Bonemine est Gutemine, le doyen Agécanonix est rebaptisé Methusalix, le druide Panoramix s'appelle Miraculix, etc.

- "Solides atouts" -

L'Allemagne est aussi le deuxième marché européen des parcs de loisirs.

Selon la Compagnie des Alpes, le parc Belantis, "un des plus grands parcs d'attractions dans l'est de l'Allemagne", "possède de solides atouts" comme son accès direct via l’autoroute depuis Leipzig et sa proximité avec Dresde et Berlin.

Il bénéficie également d'une étendue de "plus de 80 hectares détenus en pleine propriété (comprenant une réserve de 41 hectares disponibles pour des développements futurs)". La Compagnie des Alpes estime que "ce parc a le potentiel pour accueillir, à terme, près de 900.000 visiteurs par an".

En France, le parc Astérix, ouvert depuis 1989, a présenté en octobre un plan d'investissement de 250 millions d'euros d'ici 2030 pour se développer, avec pour ambition d'entrer dans le top 5 des parcs d'attractions européens.

Actuellement au deuxième rang des parcs d’attractions les plus visités en France derrière Disneyland Paris, le parc Astérix a accueilli 2,9 millions de visiteurs au cours de la saison 2024-2025. Il se situe aujourd'hui à la 8e place au niveau européen.

- Des résultats "record" -

L'annonce de l'ouverture d'un parc Astérix en Allemagne a été faite en marge de la présentation par le groupe de nouveaux résultats annuels "record" pour son exercice annuel 2024-2025.

Du 1er octobre 2024 à la fin septembre 2025, la Compagnie des Alpes a ainsi dégagé un bénéfice net en hausse de 15,8%, à 107 millions d'euros, porté par la bonne tenue de son activité.

Le chiffre d'affaires a progressé de 12,8%, à 1,4 milliard d'euros. L'excédent brut opérationnel (EBO), indicateur de rentabilité, a grimpé de 16,7%, à 409 millions d'euros.

Pour le début de l'exercice 2025-2026, la "dynamique de réservation" des domaines skiables pour la saison d'hiver est "à date satisfaisante", alors que dans les parcs de loisirs, la saison Halloween a connu une activité "légèrement supérieure à l'an dernier qui (...) avait été exceptionnelle".

Sur l'exercice 2024-2025, le chiffre d'affaires des domaines skiables du groupe (La Plagne, Les Arcs, Méribel...) a augmenté de 7,5%, à 594,2 millions d'euros.

Le chiffre d’affaires de la branche parcs de loisirs (Futuroscope, Parc Astérix, Walibi, musée Grévin...) a crû de 18,9%, à 678 millions d'euros.

Le Futuroscope a connu une forte progression avec 2,6 millions de visiteurs, a souligné Dominique Thillaud, en indiquant que "des annonces" concernant ce parc devraient être faites début 2026.