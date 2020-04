Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le pape ouvre la Semaine Sainte dans une basilique Saint-Pierre vide Reuters • 05/04/2020 à 13:51









CITE DU VATICAN, 5 avril (Reuters) - Le pape François a célébré la messe du dimanche des Rameaux dans une basilique Saint-Pierre entièrement vide, point de départ de la Semaine Sainte qui mène à Pâques, placée cette année sous le signe de la pandémie de Covid-19. La procession des rameaux, qui attire en temps normal des dizaines de milliers de fidèles, a été réduite à une marche de quelques mètres, avant que le souverain pontife ne dise la messe retransmise en direct à la télévision. Dans son homélie, il a appelé les chrétiens à ne pas se focaliser sur ce qui leur manque le plus, mais plutôt à se demander ce qu'ils peuvent faire pour "servir les autres". (Philip Pullella, version française Tangi Salaün)

