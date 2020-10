Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le pape François porte un masque pour la première fois lors d'une apparition publique Reuters • 20/10/2020 à 18:16









ROME, 20 octobre (Reuters) - Le pape François est apparu masqué en public mardi pour la première fois dans le cadre de ses fonctions officielles alors qu'il assistait à une cérémonie de prière pour la paix dans le monde en compagnie d'autres chefs religieux. Le pape portait un masque blanc lors de ce service qui s'est déroulé dans la basilique de Sainte-Marie d'Aracoeli à Rome. Il ne portait jusque là de masque que dans la voiture qui l'emmenait à ses audiences hebdomadaires au Vatican, et avait été de ce fait critiqué. Le pape François, âgé de 83 ans, assistait au service en compagnie d'autres chefs religieux, dont le patriarche Bartholomée, primat de l'Église orthodoxe de Constantinople. (Philip Pullella; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.