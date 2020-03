Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le pape François n'a pas été contaminé par le coronavirus-presse Reuters • 03/03/2020 à 08:33









CITE DU VATICAN, 3 mars (Reuters) - Le pape François, qui a annulé la semaine dernière sa participation à la retraite du Carême pour la première fois de son pontificat, n'a pas été contaminé par le nouveau coronavirus, rapporte mardi le quotidien italien Il Messaggero. La retraite du Carême était programmée de dimanche à vendredi à Ariccia, au sud de Rome, et le Vatican avait justifié l'absence de l'évêque de Rome par un rhume laissant certains observateurs supposer qu'il avait pu être contaminé par le coronavirus. Le diagnostic effectué sur le pape s'est toutefois révélé négatif, affirme Il d'Il Messaggero. Contacté mardi, le porte-parole du Vatican Matteo Bruni a dit n'avoir aucun commentaire à faire sur l'article. L'Italie est le principal foyer en Europe de l'épidémie de nouveau coronavirus. (Giselda Vagnoni et Philip Pullella, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

