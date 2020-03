Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le pape, enrhumé, ne participera pas à une retraite spirituelle Reuters • 01/03/2020 à 13:28









CITE DU VATICAN, 1er mars (Reuters) - Le pape François a annoncé dimanche qu'un rhume l'empêcherait de participer cette semaine à la retraite de Carême de la curie, pour la première fois de son pontificat. Son porte-parole, Matteo Bruni, a rejeté toute spéculation liant cette affection à l'épidémie de nouveau coronavirus, dont l'Italie est le principal foyer en Europe. "Malheureusement, un rhume me contraint à ne pas participer cette semaine (à la retraite). Je suivrai d'ici (au Vatican) les méditations", a-t-il dit en toussant à plusieurs reprises lors de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles. Le Vatican a indiqué que le pape souffrait d'une "légère indisposition". La retraite du Carême est programmée de dimanche à vendredi à Ariccia, au sud de Rome. Le pape François, qui est âgé de 83 ans, s'est fait retirer une partie d'un poumon lorsqu'il avait une vingtaine d'années. (Philip Pullella, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.