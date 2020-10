Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le pape condamne l'attaque "sauvage" contre une église à Nice Reuters • 29/10/2020 à 16:20









CITE DU VATICAN, 29 octobre (Reuters) - Le pape François condamne l'attaque "sauvage" de Nice contre une église au cours de laquelle trois personnes ont perdu la vie, a déclaré jeudi le Vatican, rejetant la violence et le terrorisme. "Je suis proche de la communauté catholique de #Nice, en deuil après l'attaque qui a semé la mort dans un lieu de prière et de consolation. Je prie pour les victimes, pour leurs familles et pour le bien-aimé peuple français, afin qu'il puisse réagir au mal par le bien", écrit le souverain pontife sur Twitter https://twitter.com/Pontifex_fr/status/1321791393141018625. Dans un message adressé au nom du pape par le Vatican à l'évêque de Nice, le chef de l'Eglise catholique dit condamner "de la manière la plus énergique de tels actes violents de terreur" et exhorte le peuple français à rester uni. "C'est un moment de douleur dans une période de confusion. Le terrorisme et la violence ne peuvent jamais être acceptés", avait souligné auparavant le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni. Lors de cette attaque, qui s'est produite vers 9h00 à la basilique Notre-Dame, située avenue Jean Médecin, la principale artère commerçante de Nice, un assaillant armé d'un couteau s'écriant "Allah Akbar" a décapité une femme et tué deux autres personnes. A l'appel de la Conférence des évêques https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/507635-malgre-douleur-faire-face-a-cette-menace-traitre-aveugle, les églises de France ont sonné le glas à 15 heures. (Philip Pullella; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

