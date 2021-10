Le panier Crypto HODLX en hausse de plus de 38 % depuis son lancement fin septembre

HODLX s'est redressé après que la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis a assoupli sa position sur les cryptomonnaies.

21 Shares Crypto Basket 10 ETP (HODLX), a le vent en poupe depuis sa création le 28 septembre 2021, gagnant plus de 38%. L’ETP investit dans les 10 plus grandes cryptomonnaies basées sur la capitalisation boursière, et détient notamment bitcoin (64,25%), ethereum (22,34%), Binance Coin (4,7%), Cardano (2,57%), XRP (2,21%), Polkadot (1,35%).

HODLX s’est redressé après que la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis a assoupli sa position sur les cryptomonnaies en donnant son feu vert mardi pour que le premier ETF à terme sur le bitcoin, le Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO), soit négocié. BITO a amassé plus d’un milliard de dollars d’actifs en deux jours seulement, se classant comme le deuxième démarrage le plus actif jamais enregistré. Le bruit autour de BITO et les approbations en attente de la SEC des ETF Bitcoin à support physique ont contribué à propulser le Bitcoin, l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies tout près voire au-dessus de leurs sommets historiques.

HODLX est l’un des multiples produits donnant une exposition à une cryptomonnaie ou à un panier de cryptomonnaies. L’ETP se négocie à la SIX Swiss Exchange et impose un frais annuel de 2,5 %.

