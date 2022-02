Le palladium et le gaz naturel sont les meilleurs ETF en janvier

Les ETF de palladium et de gaz naturel figurent parmi les ETF les plus performants pour le premier mois de l'année.

Les ETF de palladium et de gaz naturel figurent parmi les ETF les plus performants pour le premier mois de l’année. Les prix du gaz naturel américain ont bondi de 30,67 % en janvier, stimulé par une hausse de demande liée au temps froid dans de nombreuses régions des États-Unis, et la crise entre la Russie et l’Ukraine, qui peut perturber les flux de gaz naturel vers l’Europe en cas de conflit. Par conséquent, United States Natural Gas Fund (USO) et WisdomTree Natural Gas (NGAS) ont progressé de plus de +35 % en janvier. Dans une moindre mesure, les ETF d’actions énergétiques ont enregistré une hausse de 15 à 22 % le mois dernier, notamment Ninepoint Energy Fund (NNRG), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ), iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (IUES), Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF (XUEN) et Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF (XLES).

D’autre part, les prix du palladium ont grimpé de +22,73% sur la même période, alors que les tensions bouillonnent aux frontières entre la Russie et l’Ukraine. La Russie est le plus grand producteur de palladium et les analystes craignent d’une exacerbation des réserves déjà bien entamées en cas de conflit. Invesco Physical Palladium ETC (SPAL), iShares Physical Palladium ETC (SPDM), UBS ETF (CH) – Palladium A-dis (PLUSA), et WisdomTree Physical Palladium ETC (PHPD) ont profité de la hausse des prix, gagnant plus de 25 % le mois dernier.

