Le palladium au plus bas depuis mi-décembre 2021

(AOF) - Le cours du palladium est tombé vendredi à 1 616 dollars, soit son niveau le plus faible depuis plus de 13 mois. Ce métal précieux souffre des gains de part de marché des voitures électriques. Ces dernières n’en ont pas l’utilité, à la différence des véhicules à moteur à explosion. Le palladium sert à réduire leur pollution en étant utilisé dans les pots catalytiques, qui représentent plus de 80% de sa demande. Il est aussi pénalisé par son remplacement par du platine.