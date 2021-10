Le paiement sans contact représente désormais la moitié des paiements par carte

(AOF) - L'Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiements, un organe rattaché à la Banque de France, a constaté que le paiement sans contact représentait désormais la moitié des paiements par carte, contre un tiers avant la crise. "Cette adoption massive, facilitée par l’augmentation du plafond de paiement de 30 à 50 euros en mai 2020, s’est accompagnée d’un renforcement du niveau de sécurité, comme en atteste la baisse du taux de fraude du sans contact qui atteint ainsi son plus bas niveau historique, à 0,013 %", ajoute l'Observatoire.

