Le NYSE menace de quitter New York en cas de taxe sur les transactions financières

(AOF) - Dans une tribune publiée hier soir dans le Wall Street Journal, Stacey Cunningham, la patronne du New York Stock Exchange (NYSE), a émis la possibilité pour la bourse de New York de quitter Manhattan si une taxe sur les transactions financières devait être de nouveau imposée par l'Etat. Celle-ci avait été abrogée en 1981, lors de l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir. Stacey Cunningham a déclaré s'opposer à ce type de taxes qui ont "un bilan lamentable" et "ne tiennent jamais les promesses concernant le montant des recettes qu'elles vont générer".

"La dernière chose que nous voulons faire est de quitter un endroit que nous aimons, surtout à cause d'une politique défectueuse", a déclaré l'ancienne employée de Bank of America. Elle a cependant ajouté que le NYSE pourrait suivre l'exemple d'entreprises ayant délocalisé dans d'autres Etats américains, comme la Floride ou le Texas où la fiscalité est plus clémente, si les élus d'Albany, la capitale de l'Etat de New York, venaient à rétablit une taxe sur les transactions financières.

"Nous avons prouvé, par nécessité liée à la pandémie, que nous pouvons fermer les salles de marchés physiques en un instant et maintenir le service sans perdre de temps", a encore déclaré Stacey Cunningham.