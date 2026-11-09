Le NYSE choisit Avalanche pour ses actions tokenisées : quel impact pour l’AVAX ?

Le NYSE choisit Avalanche pour ses actions tokenisées : quel impact pour l’AVAX ?

La Bourse de New York utilisera Avalanche pour régler les transactions de sa future plateforme d’actions tokenisées. L’effet sur la demande d’AVAX dépendra du rôle que jouera le token dans le paiement des frais.

Avalanche tiendra le registre de la future plateforme du NYSE

La Bourse de New York a choisi Avalanche pour enregistrer et régler les transactions de sa future plateforme d’actions tokenisées, a annoncé le réseau ce lundi.

Dévoilée en janvier par Intercontinental Exchange (ICE), la maison mère du NYSE, la plateforme prendra la forme d’un système de négociation alternatif (ATS). Si les régulateurs américains donnent leur feu vert, les participants pourront y échanger des actions et des ETF représentés par des tokens sur une blockchain, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils pourront aussi alimenter leurs comptes en stablecoins.

Le NYSE utilisera son propre système pour faire correspondre les ordres d’achat et de vente. Une fois la transaction conclue, le registre Avalanche servira à transférer les titres à l’acheteur et le paiement au vendeur.

Pourquoi le NYSE a choisi Avalanche

Le choix intervient après environ un an de tests. Selon Dennis Lee, responsable de l’émission numérique au NYSE, le registre devait traiter les transactions rapidement, rester fiable lors des pics d’activité et offrir des coûts prévisibles. La Bourse voulait aussi pouvoir contrôler quels acteurs seraient autorisés à participer au réseau.

Le NYSE vise un règlement dit « atomique ». En pratique, les titres et le paiement changent de mains au cours de la même opération. Si l’un des deux transferts échoue, l’autre n’a pas lieu. Cette approche doit permettre de régler les échanges immédiatement, y compris en dehors des horaires habituels de marché.

Quel impact pour le token AVAX ?

Après l’annonce, l’AVAX affichait une hausse d’environ 8 % sur 24 heures. À plus long terme, l’effet du projet sur le token dépendra de la configuration du registre. Une blockchain dédiée construite sur Avalanche peut utiliser un autre token pour payer ses frais de transaction. Dans ce cas, une hausse des volumes réglés ne se traduirait pas mécaniquement par davantage de frais payés en AVAX.

Si le registre prend la forme d’une blockchain Avalanche dédiée, ses validateurs devront toutefois payer des frais récurrents en AVAX sur le réseau principal. Au tarif de base, ils s’élèvent à environ 1,33 AVAX par mois et par validateur. Dix validateurs actifs pendant un an paieraient ainsi environ 160 AVAX à ce tarif, indépendamment du volume d’échanges.

L’annonce ne précise ni le nombre de validateurs ni le token retenu pour les frais de transaction. C’est ce dernier choix qui déterminera si chaque règlement peut générer une demande supplémentaire d’AVAX.

Sources : Communiqué de presse Avalanche