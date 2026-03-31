Le NTSB met en question les systèmes d'aide à la conduite et l'absence de réglementation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails de l'audition, pas de commentaire immédiat de la NHTSA, dans les paragraphes 3-9) par David Shepardson

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a critiqué mardi l'absence de réglementation gouvernementale sur les systèmes d'aide à la conduite et a soulevé des questions sur les affirmations des constructeurs automobiles.

Le NTSB tient une audience pour déterminer la cause probable de deux accidents mortels impliquant le système avancé d'aide à la conduite mains libres BlueCruise de Ford Motor.

Thomas Chapman, membre du conseil d'administration du NTSB, s'est dit déçu par la National Highway Traffic Safety Administration, estimant qu'elle a fait preuve d'un "manque de leadership" en n'abordant pas les problèmes liés au déploiement des systèmes d'aide à la conduite.

Les deux accidents de 2024 impliquaient des Ford Mustang Mach-E de l'année modèle 2022 fonctionnant en mode d'automatisation partielle de l'entreprise dans des collisions par l'arrière en 2024 dans lesquelles les SUV Ford ont percuté des véhicules stationnaires à la vitesse de l'autoroute à San Antonio et à Philadelphie.

Les membres du conseil d'administration du NTSB ont à plusieurs reprises mis en question si des mesures de protection adéquates avaient été incluses dans les systèmes d'aide à la conduite qui effectuent certaines tâches mais exigent que les conducteurs soient attentifs et prêts à prendre le relais pour d'autres tâches.

Jennifer Homendy, présidente du NTSB, a déclaré que les constructeurs automobiles devaient faire preuve de prudence lorsqu'ils prétendent que l'automatisation est la solution au problème de la mort d'environ 40 000 Américains chaque année sur les routes des États-Unis. « Les humains sont mal adaptés aux tâches de contrôle de l'automatisation et sont susceptibles de se reposer sur leurs lauriers, » a déclaré Mme Homendy, ajoutant que « dans un monde parfait, (la NHTSA) fixerait des normes de performance minimales pour les technologies de sécurité. »

La NHTSA n'a pas fait de commentaire immédiat.

Depuis 2025, le NTSB et la NHTSA enquêtent sur l'utilisation de BlueCruise afin de répondre aux questions concernant les limites du système et d'évaluer la capacité de réaction des conducteurs. Ford affirme que BlueCruise est un système avancé de conduite mains libres qui fonctionne sur 97 % des autoroutes américaines et canadiennes sans intersections ni feux de signalisation.

Le NTSB a ouvert plusieurs enquêtes ces dernières années sur les systèmes avancés d'aide à la conduite, notamment l'Autopilot de Tesla TSLA.O . En décembre 2023, le fabricant de voitures électriques Tesla a accepté de rappeler 2 millions de véhicules pour installer de nouvelles protections pour son système d'aide à la conduite Autopilot.