Le NTSB met en cause le système d'aide à la conduite de Ford dans des accidents mortels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les conclusions de l'audition sont ajoutées à l'ensemble du dossier. Pas de commentaire immédiat de la part de Ford) par David Shepardson

Le National Transportation Safety Board a critiqué mardi le système avancé d'aide à la conduite mains libres BlueCruise de Ford Motor, impliqué dans deux collisions mortelles.

Lors d'une audience de trois heures, l'agence a également critiqué le manque de réglementation gouvernementale sur les systèmes d'aide à la conduite et a soulevé des questions sur les affirmations des constructeurs automobiles.

L'agence a déclaré que la National Highway Traffic Safety Administration devrait publier des lignes directrices complètes pour tenir compte des limites connues des systèmes d'aide à la conduite.

Selon le NTSB, le système de surveillance du conducteur de Ford ne traite pas efficacement les problèmes de distraction et de désengagement. Il a également déclaré que Ford permettait aux conducteurs d'utiliser le système à des vitesses excessives.

Ford et la NHTSA n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat.

Thomas Chapman, membre du conseil d'administration du NTSB, s'est dit déçu par la NHTSA, estimant que l'organisme américain de réglementation de la sécurité automobile a fait preuve d'un "manque de leadership" en ne s'attaquant pas aux problèmes liés au déploiement des systèmes d'aide à la conduite.

Les deux accidents survenus en 2024 impliquaient des Ford Mustang Mach-E de l'année 2022 fonctionnant en mode d'automatisation partielle. Les SUV Ford ont percuté des véhicules stationnaires à la vitesse de l'autoroute à San Antonio et à Philadelphie, tuant trois personnes au total.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré que l'enquête avait révélé que même si la version actualisée du système BlueCruise de Ford avait été utilisée, les accidents mortels se seraient quand même produits.

Les membres du conseil d'administration du NTSB ont à plusieurs reprises mis en doute l'existence de garanties adéquates dans les systèmes d'aide à la conduite qui effectuent certaines tâches mais exigent des conducteurs qu'ils soient attentifs et prêts à prendre le relais pour d'autres tâches.

"Le problème de ces technologies est qu'elles conduisent à la complaisance", a déclaré Mme Homendy, ajoutant que les constructeurs automobiles doivent être prudents lorsqu'ils prétendent que l'automatisation est la solution au problème de la mort d'environ 40 000 Américains par an sur les routes américaines.

Elle a ajouté: "Dans un monde parfait, (NHTSA) fixerait des normes de performance minimales pour les technologies de sécurité"

Depuis 2025, le NTSB et la NHTSA étudient l'utilisation de BlueCruise pour répondre aux questions concernant les limites du système et pour évaluer la capacité de réaction des conducteurs. Ford affirme que BlueCruise est un système avancé de conduite mains libres qui fonctionne sur 97 % des autoroutes américaines et canadiennes sans intersections ni feux de signalisation. Il a déployé la technologie sur le site en 2021.

Le NTSB a ouvert plusieurs enquêtes ces dernières années sur les systèmes avancés d'aide à la conduite, notamment l'Autopilot de Tesla TSLA.O . En décembre 2023, le fabricant de voitures électriques Tesla a accepté de rappeler 2 millions de véhicules pour installer de nouvelles protections pour son système d'aide à la conduite Autopilot.