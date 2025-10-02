Le NTSB et la FAA vont enquêter sur le crash de deux drones de livraison d'Amazon

Deux agences américaines ont annoncé jeudi qu'elles allaient enquêter sur la collision de deux drones de livraison Amazon Prime Air avec la flèche d'une grue à Tolleson, en Arizona.

Le Bureau national de la sécurité des transports et l'Administration fédérale de l'aviation ont tous deux déclaré qu'ils allaient enquêter sur l'incident qui s'est produit mercredi.

Amazon a annoncé en novembre 2024 qu'elle avait commencé à effectuer des livraisons par drone dans la West Valley de la région métropolitaine de Phoenix en Arizona depuis son site de livraison le jour même à Tolleson et a déclaré jeudi qu'elle avait temporairement interrompu les opérations de livraison par drone Prime Air en Arizona.

Terrence Clark, porte-parole d'Amazon, a déclaré que la société était au courant de l'incident et qu'elle "travaillait actuellement avec les autorités compétentes pour enquêter."

Amazon indique que les clients qui vivent à proximité du site de Tolleson peuvent acheter un article éligible pesant 5 livres ou moins et le faire livrer par drone en moins d'une heure.

En 2023, Amazon a commencé à livrer par drone des médicaments sur ordonnance en partenariat avec Amazon Pharmacy à des clients de College Station, au Texas.

En août, le ministère américain des transports a proposé de nouvelles règles pour accélérer le déploiement des drones au-delà de la ligne de mire des opérateurs, un changement clé nécessaire pour faire progresser les utilisations commerciales telles que les livraisons de colis.

"Cela va changer la façon dont les personnes et les produits se déplacent dans notre espace aérien ... Il se peut donc que vous changiez la façon dont vous recevez votre colis Amazon, ou que vous receviez une tasse de café Starbucks à partir d'un drone", a déclaré le secrétaire aux transports Sean Duffy.

Amazon s'est fixé pour objectif de livrer 500 millions de colis par an par drone d'ici à la fin de l'année 2030.