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Le NTSB déclare que le système de sécurité de la piste ne s'est pas activé avant la collision fatale d'Air Canada Express
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 21:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré jeudi qu'un système clé de sécurité des pistes ne s'était pas activé avant la collision mortelle du 22 mars entre un avion d'Air Canada Express et un camion de pompiers, qui a tué deux pilotes.

Le NTSB a également indiqué dans son rapport préliminaire que les feux rouges d'entrée de piste qui indiquent quand il n'est pas sûr de traverser une piste étaient allumés jusqu'à environ trois secondes avant le moment de la collision. Le NTSB précise que le système est conçu pour éteindre les feux environ 2 à 3 secondes avant que l'avion n'atteigne chaque intersection.

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