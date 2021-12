Le nouvel ETF à gestion active de VanEck se joint à la lutte contre la faim

VanEck a annoncé le lancement du VanEck Future of Food ETF, un ETF d'actions géré activement qui offre une exposition aux sociétés engagées dans l'innovation et la technologie agroalimentaire

VanEck a annoncé le lancement du VanEck Future of Food ETF (YUMY), un ETF d’actions géré activement qui offre une exposition aux sociétés engagées dans l’innovation et la technologie agroalimentaire. Il s’agira du deuxième ETF aligné sur le deuxième objectif de développement durable de l’ONU “Zero Hunger” après Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (RIZF).

“La croissance de la population mondiale et les menaces concomitantes du changement climatique entraînent le besoin de processus et de technologies agroalimentaires plus durables afin d’assurer un avenir avec des aliments plus abordables, nutritifs et sûrs pour tous”, a déclaré Shawn Reynolds de VanEck, qui cogèrera le portefeuille avec Ammar James.

YUMY est cotée sur le NYSE Arca et a un ratio de dépenses nettes de 0,69%. En date du 2 décembre 2021, les 49 positions du fonds comprennent Corteva Inc. (4,6%), Oatly Group (4,55%), Givaudan SA (4,07%), Appharvest Inc. (4,06 %), Ingredion Inc. (3,96 %), Deer & Co (3,61 %), Ball Corp. (3,56%), Maple Leaf Foods (3,55%), Tattooed Chef Inc (3,33%) et Orbia Advance Corp. (3.18%).

