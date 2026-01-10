Le nouvel algorithme de Musk en open source dans sept jours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a déclaré samedi que la plateforme de médias sociaux X ouvrirait au public son nouvel algorithme, y compris tout le code pour les recommandations de posts organiques et publicitaires, dans sept jours.

"Cela sera répété toutes les quatre semaines, avec des notes complètes des développeurs, pour vous aider à comprendre ce qui a changé", a-t-il déclaré dans son message sur X.

En début de semaine, la Commission européenne a décidé d'étendre une injonction de conservation envoyée à X l'année dernière, qui concernait les algorithmes et la diffusion de contenus illégaux, en la prolongeant jusqu'à la fin de 2026, a déclaré jeudi le porte-parole Thomas Regnier aux journalistes.

En juillet 2025, les procureurs de Paris ont enquêté sur la plateforme de médias sociaux pour suspicion de biais algorithmique et d'extraction frauduleuse de données, ce que X de Musk a qualifié d'"enquête criminelle à motivation politique" qui menace la liberté d'expression de ses utilisateurs.