Le nouveau virus chinois pourrait avoir un sérieux impact sur l'économie chinoise

Les marchés financiers redoutent les conséquences de l'épidémie du nouveau coronavirus sur l'économie chinoise, déjà en net ralentissement et affaiblie par près de deux ans de guerre commerciale avec les États-Unis.

Un homme porte un masque à Pékin, le 23 janvier 2020. ( AFP / NOEL CELIS )

La Chine prend les grands moyens contre le nouveau coronavirus qui a commencé à se répandre dans le reste du monde, mettant de facto en quarantaine à compter de ce jeudi 23 janvier la métropole de Wuhan , au coeur de l'épidémie. Puis une deuxième ville près de Wuhan, Huanggang, 7,5 millions d'habitants, a également été placée en quarantaine.

Face à la propagation du virus, les grandes Bourses d'Asie ont sévèrement rechuté jeudi. Les Bourses de Chine continentale ont le plus souffert : l'indice composite de Shenzhen a dégringolé de 3,45% à 1.756,82 points, tandis que celui de Shanghai a dévissé de 2,75% à 2.976,53 points. À la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng a lâché 1,52% pour finir à 27.909,12 points, tandis qu'à Tokyo l'indice vedette Nikkei a perdu 0,98% à 23.795,44 points et l'indice élargi Topix 0,78% à 1.730,50 points.

Ce nouveau virus a déjà contaminé plus de 500 personnes et tué 17 personnes , selon un dernier bilan publié mercredi soir. Les experts réunis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne sont pas parvenus mercredi à s'entendre sur l'opportunité ou non d'une déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale. Leurs débats à Genève (Suisse) doivent reprendre jeudi.

Les investisseurs ont fait preuve de "nervosité", beaucoup choisissant de clôturer des positions avant la semaine de congés du Nouvel An chinois, selon une note d'analystes de Wanlong Securities.

Mais la longue fermeture des marchés chinois pourrait aussi limiter les dégâts la semaine prochaine en cas de rebondissement de la crise sanitaire, toujours selon Wanlong Securities. Les marchés ne pourront en effet pas réagir à d'éventuels soubresauts.

Les Bourses de Shanghai et Shenzhen seront fermées à compter de vendredi jusqu'à jeudi prochain inclus, tandis que Hong Kong fera une pause lundi et mardi prochains seulement.