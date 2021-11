Le nouveau variant déstabilise les Bourses mondiales

A la Bourse de Paris comme dans les autres places mondiales, les valeurs liées au transport, au tourisme ou au commerce ont sombré à l'image d'Unibail-Rodamco (-11,8%), Airbus (-11,5%) et Safran (-10,3%).

La fuite vers la qualité a profité, comme de coutume, aux obligations, à l'or, au yen et au franc suisse.

Plusieurs pays européens ont d'ores déjà suspendu leurs liaisons aériennes avec l'Afrique australe. Cet après-midi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est allée plus loin en appelant à la suspension des liaisons aériennes vers les pays où le nouveau variant du Covid-19 a été détecté, soit avec l'Afrique du Sud, le Botswana, mais aussi Hong Kong et la Belgique.

Pour autant, les quelques annonces des pouvoirs publics sont inquiétantes et sonnent avec un air de " déjà vu ".

La découverte d'un nouveau variant, le B.1.1.529, en Afrique du Sud potentiellement très contagieux et peut-être résistant aux vaccins actuels a plongé le monde dans l'effroi. A l'heure actuelle, les informations sur cette nouvelle souche sont rares.

(AOF) - Les marchés actions mondiaux ont chaviré après la détection d'un nouveau variant potentiellement très dangereux. Le CAC 40 a plongé de 4,75% à 6 739,73 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a décroché de 4,65% à 4 093,72 points. A Wall Street aussi, les investisseurs fuient le risque. Vers 17h30, le Dow Jones perd 2,9% et le Nasdaq, 1,9%. Signe de l'extrême nervosité ambiante, l'indice Vix, dit "de la peur", bondit de 40% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 20 septembre.

