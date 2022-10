Le nouveau Premier Ministre Rishi Sunak doit "rassurer les marchés"

Remédier à ce déficit de popularité représentera donc peut-être son plus grand défi.

Le premier ministre doit donc restaurer l'image du parti conservateur, largement écornée par les soubresauts de ces dernières semaines. En outre, bon nombre des vents contraires auxquels le Royaume-Uni est confronté viennent de l'étranger (hausse des prix immobiliers, inflation, crise énergétique) et sont donc indépendants de sa volonté.

Dans un second temps, il lui faudra reconstruire l'unité du parti conservateur. Là où Liz Truss avait divisé son parti en nommant ses soutiens à des postes clés de son gouvernement tout en limogeant ceux qui avaient soutenu son rival, Rishi Sunak devra veiller à ce que son gouvernement reflète au mieux les différents courants de son parti, ainsi qu'à l'harmonie du groupe conservateur au Parlement.

Il semblerait que la réforme de l'impôt sur les plus-values permette de collecter des dizaines de milliards de livres sterling, auxquels s'ajouteront les effets de la prolongation du gel des seuils et des abattements de l'impôt sur le revenu au cours de la prochaine législature. Ce sont autant de signaux positifs envoyés aux marchés. Le maintien de Jeremy Hunt au poste de chancelier serait également un signal rassurant.

(AOF) - Le Premier Ministre Rishi Sunak est confronté à trois enjeux majeurs, souligne George Brown, économiste chez Schroders. Il doit rassurer les marchés, réunifier son parti et regagner la confiance des électeurs. Avant tout, les marchés ont besoin d'être rassurés sur la viabilité des finances publiques. Il lui reste cependant à asseoir sa crédibilité avec la présentation du budget, prévue le 31 octobre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.