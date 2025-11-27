Le nouveau patron de Remy Cointreau promet la croissance après que les réductions de coûts ont atténué la baisse des bénéfices

Les bénéfices de Remy au premier semestre chutent de 13,6 %, une baisse moins importante que prévu

Tous les regards se tournent vers le nouveau directeur général Marilly lors de la première présentation des résultats, selon un analyste

Marilly promet une croissance au second semestre et un plan de redressement

L'action augmente de 6 %

Le nouveau directeur général de Remy Cointreau RCOP.PA a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que le fabricant français de spiritueux renoue avec la croissance au second semestre, après que les réductions de coûts aient permis d'atténuer la chute des bénéfices au premier semestre, tout en exposant un plan visant à relancer la performance.

L'action du fabricant du cognac Remy Martin et de la liqueur Cointreau a augmenté de 6 % dans les premiers échanges après que le bénéfice d'exploitation du premier semestre ait chuté de 13,6 %, soit une baisse moins importante que celle de 18,1 % anticipée par les analystes.

L'action de la société s'est effondrée à la suite d'années de fortes baisses, de réductions répétées de ses prévisions de ventes et de l'abandon des objectifs de ventes pour 2030 en raison du ralentissement des principaux marchés aux États-Unis et en Chine.

LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÈRE

Dans sa première déclaration de résultats depuis sa prise de fonction en juin, le directeur général Franck Marilly a déclaré que les six premiers mois de l'année de Remy étaient difficiles, mais qu'ils marquaient le "début d'une nouvelle ère".

"Malgré la persistance d'un environnement difficile, nous restons confiants dans notre capacité à renouer avec la croissance au second semestre"

Marilly a présenté cinq leviers pour améliorer les performances, notamment la réorganisation des opérations, la réaffectation des ressources commerciales et la concentration des investissements sur les priorités absolues. Il s'est également engagé à améliorer "l'agilité des prix tout en restant fidèle à notre stratégie axée sur la valeur", alors que les concurrents cassent les prix.

"Tous les regards seront tournés vers le nouveau directeur général, dont c'est aujourd'hui la première conférence téléphonique, sur toute nuance dans l'orientation stratégique", a déclaré Edward Mundy, analyste chez Jefferies.

"Les investisseurs ont besoin de preuves que les bénéfices ont atteint leur niveau le plus bas et que les défis actuels sont temporaires", a-t-il ajouté.

Remy réalise environ 70 % de ses ventes de cognac, principalement aux États-Unis et en Chine, où Marilly est confronté à la faiblesse persistante du moral des consommateurs et à des difficultés financières qui ont poussé ses clients à se détourner du cognac.

L'entreprise a souffert plus que ses rivaux de l'essor des ventes de spiritueux onéreux après la pandémie de COVID-19, qui a été exacerbé plus récemment par les droits de douane sur les importations de cognac en Chine et sur les produits de l'UE entrant aux États-Unis.

Le bénéfice d'exploitation de Remy pour le premier semestre a chuté de 13,6 % sur une base organique, en raison d'une réduction des coûts.

La société a confirmé la baisse de 4,2 % du chiffre d'affaires à périmètre constant pour le premier semestre, ainsi que ses prévisions pour l'ensemble de l'année.