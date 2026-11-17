Le nouveau James Bond déclenche une bataille entre les marques de luxe pour figurer aux côtés de 007

James Bond a un nouvel interprète, et les marques de luxe se bousculent déjà pour obtenir un rôle à ses côtés.

Plus de 60 ans après que « Dr. No » a présenté 007 au grand public, Bond reste l’un des vecteurs marketing les plus convoités au monde: horlogers, constructeurs automobiles, maisons de couture et marques de boissons dépensent des millions à chaque sortie de film dans l’espoir d’être associés à l’agent secret le plus célèbre de Grande-Bretagne.

La nomination de Robert Pattinson, 40 ans, met fin à des années de spéculations sur l’identité de celui qui hériterait du rôle après que la franchise a fait disparaître le Bond incarné par Daniel Craig dans « No Time to Die », sorti en 2021. Craig portait des montres Omega, conduisait des Aston Martin AML.L et était habillé par Tom Ford.

Selon des experts en stratégie de marque, le premier film de James Bond produit par Amazon MGM Studios et réalisé par Denis Villeneuve offre aux groupes de luxe une occasion rare de redéfinir l’un des portefeuilles de placement de produit les plus surveillés d’Hollywood.

« James Bond occupe une place particulière en matière d’image de marque », a déclaré Eric Nebot, fondateur et directeur général de l’agence de placement de produits Hill Valley, qui a collaboré avec le joaillier suisse Chopard sur « No Time to Die ».

« C’est une icône du cinéma qui a été en partie façonnée par les vêtements qu’il porte, les marques qu’il utilise et les cocktails qu’il boit. »

La révélation de Pattinson dans le rôle de Bond — sans montre au poignet — a mis le feu aux lignes téléphoniques au sein du secteur du placement de produit à Hollywood. L’acteur séduit les hommes et les femmes de toutes les générations, depuis ses premiers fans de « Twilight » jusqu’à ceux de « Batman ».

« J’adore le choix de Pattinson. Cela nous offre de nombreuses possibilités », a déclaré Britt Johnson, directrice générale et fondatrice de Mediaplacement, une agence qui a intégré la vodka Smirnoff de Diageo DGE.L dans le martini emblématique de Bond dans le film de 2021.

« Pour Bond, il est très, très important d’avoir un public féminin », a-t-il ajouté, soulignant la notoriété de Pattinson dans le monde de la mode.

Pattinson est ambassadeur de Dior (LVMH LVMH.PA ) depuis plus d’une décennie et est devenu en septembre l’ambassadeur mondial de la marque suisse de montres de luxe Jaeger-LeCoultre, détenue par Richemont CFR.S .

LA GUERRE DES MONTRES-BRACELETS

Le contrat de Pattinson avec Jaeger-LeCoultre pourrait créer des tensions avec l’Omega, propriété de Swatch UHR.S , qui est la marque de montres officielle de Bond depuis que Pierce Brosnan en a porté une dans « GoldenEye » en 1995. Les films précédents, ainsi que les romans originaux d’Ian Fleming, associaient Bond à Rolex.

« Le secteur de l’horlogerie sera probablement le principal conflit à résoudre », a déclaré Anne Biskin, cofondatrice de SMG Entertainment à Portland, dans l’Oregon. Elle a ajouté que les marques ayant participé aux précédents films de James Bond pourraient bénéficier d’un droit de préemption pour revenir.

Omega n’a pas souhaité faire de commentaire. Jaeger-LeCoultre n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Amazon MGM a déclaré qu’il était trop tôt pour s’exprimer sur d’éventuels partenariats avec des marques.

Des initiés du secteur ont indiqué que les contrats de sponsoring actuels de Pattinson ne seraient pas automatiquement transférés à Bond, Villeneuve et les producteurs étant susceptibles d’avoir le dernier mot sur les marques qui apparaîtront à l’écran.

Dior a publié mardi sur Instagram un message de félicitations accompagné d’une photo de Pattinson. La maison de couture française pourrait également chercher à supplanter Tom Ford, qui fournit les costumes de Bond depuis « Quantum of Solace » en 2008, a déclaré Biskin.

Dior s’est dit « très heureux de poursuivre sa collaboration » avec Pattinson, qui est ambassadeur de la marque pour la mode et les parfums depuis 2013, mais n’a pas commenté d’éventuels accords liés à James Bond. Tom Ford n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Jaeger-LeCoultre a également publié trois photos de Pattinson sur Instagram depuis l’annonce, sans toutefois mentionner son nouveau rôle.

« TOUT CELA RELÈVE DE L’IMAGINATION DE VILLENEUVE »

Malgré l’attrait que représente Bond pour les marques de luxe, Villeneuve et Pattinson sont tous deux associés à une approche plus sobre et artistique que celle de nombreux blockbusters hollywoodiens, ce qui pourrait limiter les partenariats commerciaux explicites et intensifier la concurrence pour un nombre plus restreint de placements publicitaires.

« Je considère que le choix d’un acteur comme Robert – qui semble partager la même exigence et la même préférence pour un luxe discret – signifie qu’ils ne chercheent pas à faire de ce film un produit excessivement commercial », a déclaré Biskin, ajoutant que Pattinson apporterait probablement une interprétation plus sombre et moins grand public de Bond.

Le prochain film étant prévu pour 2028, sept ans après le volet précédent, les marques doivent également composer avec un public plus averti, les jeunes spectateurs se montrant particulièrement critiques envers les partenariats commerciaux qui semblent forcés.

La franchise subit également des pressions pour évoluer, certains critiques estimant que l’image machiste traditionnelle de Bond ne correspond plus vraiment au public moderne.

Aston Martin, dont les voitures sont apparues dans une douzaine de films de James Bond, a refusé de commenter si elle espérait figurer dans le prochain opus.

« L’argent ne sera pas le facteur déterminant dans ce prochain James Bond… Je pense que la montre qu’il portera dépendra de l’histoire », a déclaré Nebot. « Tout cela relève de l’imagination de Villeneuve. »