Le nouveau directeur général de Walmart commence son mandat avec des perspectives prudentes après un nouveau trimestre de ventes stables

Les ventes à magasins comparables de Walmart aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % au quatrième trimestre, dépassant ainsi les attentes

Les ventes en ligne augmentent de 27 %, tirées par les ménages américains les plus aisés

Walmart annonce un nouveau plan de rachat d'actions de 30 milliards de dollars

La position dominante de Walmart dans le secteur de l'épicerie attire les consommateurs soucieux de leur valeur au 4e trimestre

Les actions ont inversé leur cours pour progresser de 2 %

par Juveria Tabassum et Aishwarya Venugopal

Le nouveau directeur général de Walmart WMT.O , John Furner, a entamé son mandat avec des perspectives conservatrices pour l'année à venir, reflétant l'état fragile du consommateur américain, même si le géant de la distribution a affiché un nouveau trimestre de ventes stables, grâce à la croissance de ses activités en ligne. Les investisseurs s'attendaient à des perspectives prudentes de la part de Furner , qui a pris la tête de l'entreprise au début de l'année. La portée de Walmart et sa réputation de prix bas lui ont permis de devancer ses concurrents pendant une période difficile pour les consommateurs américains qui doivent faire face à la hausse des coûts et à un marché de l'emploi incertain.

"Aux États-Unis, nous constatons que les clients font des choix dans leurs dépenses... pour les ménages gagnant moins de 50 000 dollars, nous continuons à voir que les portefeuilles sont tendus", a déclaré M. Furner lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Les ventes à magasins comparables de la société aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour le trimestre se terminant le 31 janvier, dépassant les estimations, grâce à une augmentation de 27 % des ventes en ligne aux États-Unis, soit sa 15e augmentation trimestrielle consécutive à deux chiffres dans ce domaine.

Les ventes en ligne ont été alimentées de plus en plus par des clients plus aisés qui n'étaient pas des acheteurs traditionnels de Walmart, une cohorte sur laquelle l'entreprise mise de plus en plus pour stimuler sa croissance.

Les actions ont augmenté de 2,3 % dans les échanges de jeudi, poursuivant une progression qui a poussé la valeur de marché de l'entreprise à plus de 1 000 milliards de dollars, ce qui en fait le premier distributeur à atteindre cette étape. L'action a progressé de 22 % au cours de l'année écoulée. Walmart a également annoncé un nouveau plan de rachat de 30 milliards de dollars. L'entreprise s'attend à ce que les ventes nettes augmentent de 3,5 % à 4,5 % pour l'année à venir, ce qui est similaire à ses prévisions initiales pour l'année qui vient de s'achever, alors que les analystes s'attendaient à une croissance d'environ 5 %, d'après les données compilées par LSEG.

LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE BRILLE

Les ménages gagnant plus de 100 000 dollars font davantage d'achats sur les plateformes de commerce électronique de Walmart et sont de plus en plus responsables des gains de parts de marché de l'entreprise au cours des deux dernières années.

Le nombre d'acheteurs ayant recours à la livraison rapide en moins de trois heures a augmenté de plus de 60 % au cours de l'année.

La contribution du commerce électronique aux ventes américaines a presque doublé au cours du trimestre pour Walmart, et le chiffre d'affaires global a augmenté de 5,6 % pour atteindre 190,66 milliards de dollars, ce qui est légèrement supérieur aux attentes.

"Compte tenu de l'échelle et de l'infrastructure de (Walmart, elle a encore plus d'opportunités de capitaliser sur la croissance du commerce électronique... la société a la capacité de se démarquer dans une mer de détaillants", a déclaré David Silverman, analyste chez Fitch.

Walmart a résisté à la faiblesse générale des dépenses de consommation sur les articles à prix élevé qui a affecté des détaillants tels que Target TGT.N au cours des deux dernières années, alors que ses investissements dans son activité de commerce électronique commencent à porter leurs fruits.

Walmart prévoit un bénéfice ajusté par action de 2,75 à 2,85 dollars pour l'exercice 2027, inférieur aux attentes de 2,96 dollars. Le bénéfice ajusté par action de la société au quatrième trimestre, qui s'est élevé à 74 cents, a battu les estimations de 73 cents.

L'ÈRE FURNER Les marchés ont salué la nomination de Furner, suite à sa direction des activités américaines de Walmart pendant la pandémie et à ses efforts pour s'adapter aux changements induits par l'IA avant ses rivaux. L'unité américaine de Walmart, désormais dirigée par David Guggina , représente près de 70 % de son chiffre d'affaires annuel.

L'entreprise est maintenant confrontée à la tâche de développer des flux de revenus à plus forte marge, tels que la publicité, tout en maintenant les performances et les marges des magasins. Son activité publicitaire mondiale a fait un bond de 37 % au cours du trimestre.

Les revenus publicitaires et les cotisations des membres ont représenté près d'un tiers de son revenu d'exploitation ce trimestre, ont déclaré les dirigeants lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

"Avec des prévisions prudentes pour l'année à venir, les perspectives impliquent un consommateur résistant mais axé sur la valeur, avec un appétit limité pour les achats discrétionnaires ou importants", a déclaré Russell Shor, analyste principal de marché chez Tradu, une plateforme de transactions appartenant à Jefferies pour les investisseurs de détail.