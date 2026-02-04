Le nouveau directeur général de Target déclare que l'enseigne a perdu la confiance de ses clients et de son personnel, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nouveau directeur général de Target Corp TGT.N , Michael Fiddelke, a déclaré que l'enseigne de grande distribution avait perdu la confiance de ses clients et de ses employés et s'est engagé à rétablir ce lien, a rapporté Bloomberg News mercredi.

"Nous n'avons pas été assez clairs sur ce que nous sommes en tant qu'entreprise", a déclaré M. Fiddelke au personnel lors de sa première réunion publique, selon un enregistrement consulté par Bloomberg News. "Lorsque nous ne sommes pas assez clairs, cela sème la confusion dans l'esprit des gens. Nous n'avons pas fait assez pour corriger cette confusion sur le moment"

Target n'était pas disponible dans l'immédiat pour répondre à une demande de commentaire de Reuters.

Target a nommé l'initié Fiddelke comme nouveau directeur général, à partir de février, en remplacement de Brian Cornell, qui devait prendre sa retraite. En octobre de l'année dernière, M. Fiddelke avait annoncé que l'entreprise supprimait environ 1 800 postes au sein de l'entreprise, ce qui constituait son premier grand licenciement depuis une dizaine d'années.

M. Fiddelke prend ses fonctions alors que Target cherche à résoudre des problèmes allant d'une longue chute des ventes à un brusque retrait de ses vastes initiatives en matière de diversité lorsque le président américain Donald Trump est entré en fonction l'année dernière.

Le distributeur a également été confronté à des boycotts et à des poursuites judiciaires liés à ses pratiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, et est resté tributaire de l'approvisionnement auprès de pays touchés par les tarifs douaniers à grande échelle imposés par le président américain Donald Trump.

La position peu claire de Target a nui à la position de l'entreprise auprès des consommateurs - en particulier les acheteurs noirs - ainsi que des employés, a déclaré M. Fiddelke, selon le rapport. L'année dernière a été difficile, a-t-il dit, ajoutant que des efforts sont en cours pour renouer avec les clients que Target a perdus.