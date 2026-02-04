Le nouveau directeur général de GSK s'en tient à l'objectif audacieux de ventes pour 2031, tout en mettant en garde contre le ralentissement de la croissance en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société maintient son objectif de vente à long terme

GSK se concentre sur l'expansion du pipeline et l'exécution commerciale

Les ventes du 4e trimestre et de 2025 dépassent les attentes des analystes

GSK indique que les ventes de vaccins et de médicaments généraux pourraient diminuer en 2026

Les actions atteignent leur plus haut niveau depuis plus de 24 ans

GSK GSK.L a prévu mercredi un ralentissement de la croissance de ses ventes en 2026, mais le fabricant britannique de médicaments a maintenu son objectif à long terme en élargissant son portefeuille de traitements pour contrer l'expiration imminente des brevets de ses médicaments anti-VIH les plus vendus.

Alors que les premières perspectives du nouveau directeur général Luke Miels ont mis à nu le défi auquel il est confronté alors qu'il tente d'obtenir des résultats commerciaux à partir d'une intensification de la recherche, cela n'a pas empêché GSK de soutenir son objectif ambitieux de ventes de plus de 40 milliards de livres (55 milliards de dollars) d'ici 2031.

Les actions de GSK, qui ont d'abord baissé d'environ 1 % dans les premiers échanges, ont augmenté de 2,3 % à 1 990 pence à 8 h 48 GMT, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis plus de 24 ans.

MIELS DOIT GÉRER LES EXPIRATIONS DE BREVETS ET LES TARIFS DOUANIERS

Les investisseurs surveillent de près la façon dont M. Miels, qui a succédé à Emma Walmsley au début de l'année, dirigera GSK alors qu'il navigue entre les tarifs douaniers américains et les défis politiques et que les brevets pour les médicaments les plus vendus dans son activité VIH expirent en 2028.

L'année en cours "sera une année clé pour l'exécution et les résultats opérationnels", a déclaré M. Miels.

La société a annoncé un bénéfice de base par action de 25,5 pence pour les trois mois se terminant le 31 décembre, après que les ventes aient augmenté de 8 % pour atteindre 8,62 milliards de livres, dépassant ainsi les attentes.

GSK a connu une remontée du cours de ses actions plus forte que celle de plusieurs de ses pairs européens après une année 2025 mouvementée, marquée par des menaces de tarifs douaniers et des pressions sur les prix des médicaments de la part du gouvernement américain.

Les gains ont été favorisés par la nomination de M. Miels, la forte dynamique des bénéfices et la croissance de ses activités dans le domaine des médicaments spécialisés. Les actions ont bondi de près de 36 % en 2025, surpassant les gains de l'indice plus large FTSE-100 .FTSE .

LES VENTES AUGMENTERONT PLUS LENTEMENT QU'EN 2025

GSK s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de 3 % à 5 % cette année, à taux de change constants, après avoir augmenté de 7 % en 2025 et dépassé les attentes. Les analystes de Barclays ont déclaré que les prévisions étaient légèrement inférieures au consensus, principalement en raison de la pression des taux de change.

Les nouveaux lancements sont essentiels pour que GSK maintienne sa croissance. Le mois dernier, GSK a fait une offre de 2,2 milliards de dollars pour RAPT Therapeutics

RAPT.O pour un médicament expérimental contre les allergies alimentaires. L'année dernière, GSK a également obtenu cinq autorisations réglementaires pour de nouveaux traitements.

Mais l'incertitude concernant les activités de GSK dans le domaine des vaccins, en particulier aux États-Unis, risque de se répercuter sur en 2026, après que le secrétaire d'État à la santé Robert F. Kennedy Jr. a bouleversé plusieurs politiques.

GSK s'attend à ce que les ventes de son activité vaccins et de son unité de médecine générale en 2026 diminuent d'un pourcentage faible à un chiffre ou restent "stables". En revanche, son activité de médicaments spécialisés devrait enregistrer une croissance faible à deux chiffres.

(1 $ = 0,7292 livres)