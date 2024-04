Le nouveau Casino a réalisé 2,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2024 (-4,6%)

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le distributeur Casino a réalisé, dans son nouveau périmètre comptant Monoprix, Franprix, les enseignes de proximité Vival, Spar, Petit Casino ainsi que le e-commerçant CDiscount, 2,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2024 (-4,6%), selon un communiqué mercredi.

Ces ventes reposent pour moitié sur Monoprix, un milliard d'euros de chiffre d'affaires (+0,9%) de janvier à fin mars, date à laquelle le groupe a cessé d'être contrôlé par Jean-Charles Naouri pour tomber dans l'escarcelle de repreneurs emmenés par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Franprix a réalisé 406 millions d'euros de chiffre d'affaires (-3,3%), la proximité Casino 349 millions d'euros (-3%), et CDiscount, 242 millions d'euros, en recul de 24% "en lien avec la réduction assumée des ventes directes", selon le communiqué du groupe.

L'endettement de Casino contracté par la précédente direction l'avait poussé à multiplier les cessions, y compris en 2023 la quasi-totalité de ses magasins grand format, supermarchés et hypermarchés, à ses concurrents Intermarché, Auchan et Carrefour.

Cette cession a entraîné un projet de réduction de voilure significative: le distributeur a annoncé plus tôt mercredi prévoir la suppression de 1.300 postes d'ici septembre dans ses sièges à Saint-Etienne mais aussi à Vitry-sur-Seine (enseigne Franprix) et Clichy (Monoprix).

Des suppressions de postes sont également envisagées dans des sites logistiques ainsi que dans 27 hyper et supermarchés - chiffre de source syndicale - qui n'ont pas été rachetés auparavant. Si des repreneurs ne se manifestent pas, jusqu'à 1.974 postes pourraient disparaître.

Avant les plans de sauvegarde de l'emploi prévus, Casino n'emploie plus que 28.212 personnes, contre encore 200.000 dont 50.000 en France fin 2022.

La dette nette du groupe a dégonflé avec la restructuration à 1,6 milliard d'euros à fin mars contre 6,2 milliards fin 2023.

L'augmentation de capital menée fin mars a "permis de renforcer la liquidité du groupe de 679 millions d'euros", une fois déduit un remboursement de différés d'impôts et charges sociales à hauteur de 233 millions d'euros, de dettes financières et frais financiers à hauteur de 235 millions d'euros et de frais liés ou dus à la date de restructuration, à hauteur de 53 millions d'euros.

Casino, qui tiendra son assemblée générale le 11 juin, prévoit en outre de regrouper à horizon mai/juin ses actions en échangeant "100 actions ordinaires" d'une valeur nominale de 0,01 euro" contre "1 action nouvelle" d'une valeur de 1 euro.