Le nouveau BOEING 737-10 effectue son premier vol avec succès

(AOF) - Boeing a annoncé que son avion Boeing 737-10, le plus grand de la famille 737 MAX, a effectué vendredi dernier son premier vol avec succès. L'appareil a décollé à 10h07 de l'aéroport de Renton Field à Renton (État de Washington) et s'est posé à 12h38 sur le tarmac de l'aéroport de Boeing Field, à Seattle. « Le profil de vol que nous avons suivi nous a permis de tester les systèmes de l'avion, ses commandes de vol et sa maniabilité. Tous les résultats enregistrés sont parfaitement conformes à ce que nous avions prévu », a déclaré la capitaine Jennifer Henderson, chef-pilote du programme 737.

Le vol accompli vendredi marque le début du vaste programme d'essais auquel sera soumis le 737-10. Boeing travaillera en étroite collaboration avec les autorités de règlementation pour certifier l'avion avant son entrée en service prévue en 2023.

" Le 737-10 occupe une place importante dans les prévisions de flotte de nos clients auxquels il apportera une capacité accrue, une efficience énergétique supérieure et le plus bas coût d'exploitation par siège de tous les avions monocouloir ", a expliqué Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA).

Le 737-10 peut transporter jusqu'à 230 passagers. Il intègre plusieurs améliorations environnementales qui lui permettent de réduire les émissions de carbone de 14 % et le niveau de bruit de 50 % par rapport aux actuels 737 Next-Generation.

Désastre financier

L'IATA chiffre à 118,5 milliards de dollars en 2020 les pertes cumulées des quelque 290 compagnies aériennes internationales. Ces pertes représentent davantage que durant toutes les précédentes crises cumulées depuis la fin de la Seconde guerre mondiale

Le chiffre d'affaires de 328 milliards sera en chute de 60% cette année. Les pertes du secteur devraient encore atteindre 38,7 milliards en 2021. L'an prochain le chiffre d'affaires devrait être encore inférieur de 50 % à celui de 2019 (838 milliards de dollars).

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S'établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d'un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.

Des fondamentaux d'une croissance mondiale qui demeurent

La crise actuelle ne remettrait pas durablement en cause les fondamentaux de la croissance mondiale du transport aérien, qui devrait retrouver un rythme de 4 % par an en moyenne sur les vingt prochaines années. Cela devrait assurer un doublement du nombre de passagers aériens sur la période, ainsi qu'un quasi-doublement de la flotte mondiale, qui atteindrait 48.400 avions en 2039.

Les avions monocouloirs moyen-courriers, de type Airbus A320 et Boeing 737, représenteront toujours la plus grosse partie de la demande, avec 32.270 livraisons prévues sur vingt ans. Une prévision quasi-identique à celle de 2019. L'Asie, en particulier la Chine, hébergera la plus grande partie de la flotte mondiale (presque 40% contre 30% actuellement).