Le nombre de navires passant par le détroit d'Ormuz a encore baissé jeudi-données

Le nombre de navires de commerce ayant emprunté le détroit d'Ormuz jeudi a encore baissé, montrent des données préliminaires publiées vendredi.

Cinq navires sont passés dans le détroit d'Ormuz jeudi, dont deux pétroliers, contre 17 la veille et une moyenne mobile, sur 10 jours, de 15, selon les premières données diffusées par Kpler.

Ces chiffres pourraient évoluer, certains navires ayant désactivé leurs transpondeurs lors de leur traversée.

(Emily Chow; version française Camille Raynaud)