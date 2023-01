Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse de 9,4 % sur un an (Dares)

(AOF) - En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse de 3,8 % (112 100) au quatrième trimestre par rapport au précédent et de 9,4 % sur un an: c’est ce qui ressort du dernier bilan publié par la Dares. Le ministère du Travail a recensé 3 049 800 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A au quatrième trimestre 2022, en France. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) augmente de 5,2 % par rapport au trimestre précédent et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) croît de 2,3 %.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue de 0,8 % sur le trimestre (39 600) et de 5,2 %sur un an.

En moyenne au quatrième trimestre 2022, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 113 400. Parmi elles, 2 834 000 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 279 300 exercent une activité réduite (catégories B, C).

Au quatrième trimestre, 706 900 personnes inscrites à Pôle emploi ne sont pas tenues de rechercher un emploi. Elles sont soit non immédiatement disponibles et sans emploi (catégorie D, par exemple : formation, contrat de sécurisation professionnelle, maladie), soit pourvues d'un emploi (catégorie E, par exemple : création d'entreprise, contrat aidé). Sur ce trimestre, le nombre d'inscrits en catégorie D diminue de 5,2 % et celui des inscrits en catégorie E de 1,2 %.

En France (y compris les départements-régions d'outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3 049 800 pour la catégorie A. Il diminue de 3,6 % sur le trimestre (9,3 % sur un an). Pour les catégories A, B, C ce nombre s'établit à 5 394 200. Il diminue de 0,8 % sur ce trimestre et de 5,1 % sur un an.