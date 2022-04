Le nombre de défaillances d'entreprises en France reste proche de 30 000 sur les 12 derniers mois

Le nombre de défaillances cumulé sur un an se maintient en revanche à un niveau bas par rapport aux années antérieures à la pandémie de COVID-19. Il est inférieur de 44,8 % au niveau de mars 2019, et de 36,6% par rapport à mars 2020.

Cette hausse doit toutefois être interprétée avec précaution, puisque la période de référence (avril 2020 à mars 2021) comprend les premiers mois de la crise Covid-19, où le nombre de défaillances a été particulièrement faible du fait de la fermeture temporaire des tribunaux de commerce, des mesures qui ont temporairement modifié les dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiements et, par la suite, des mesures de soutien en trésorerie permettant d'éviter cet état de cessation des paiements.

(AOF) - Le nombre de défaillances d'entreprises cumulé entre avril 2021 et mars 2022 s'élève à 29 865, en hausse de 6,3%, a indiqué la Banque de France.

