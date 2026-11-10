Le nombre de décès sur les routes américaines a fortement baissé au premier semestre 2026

Le nombre de décès sur les routes américaines a atteint son niveau le plus bas depuis 2014 au cours du premier semestre de l'année, après une forte hausse des accidents mortels pendant la pandémie de COVID.

L'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a indiqué mardi que le nombre de décès sur les routes avait baissé de 2,5% pour s'établir à 16 750 au cours du premier semestre, soit le chiffre le plus bas depuis 2015. Le taux de mortalité est tombé à 1,02 décès pour 100 millions de miles parcourus, et le nombre de décès a atteint son niveau le plus bas depuis 2015.