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Le nombre de décès sur les routes américaines a fortement baissé au premier semestre 2026
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 16:14

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Le nombre de décès sur les routes américaines a atteint son niveau le plus bas depuis 2014 au cours du premier semestre de l'année, après une forte hausse des accidents mortels pendant la pandémie de COVID.

L'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a indiqué mardi que le nombre de décès sur les routes avait baissé de 2,5% pour s'établir à 16 750 au cours du premier semestre, soit le chiffre le plus bas depuis 2015. Le taux de mortalité est tombé à 1,02 décès pour 100 millions de miles parcourus, et le nombre de décès a atteint son niveau le plus bas depuis 2015.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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