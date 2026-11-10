Le nombre de décès sur les routes américaines a baissé au premier semestre 2026, atteignant son niveau le plus bas depuis 2014

Le nombre de décès sur les routes américaines a baissé au premier semestre de cette année pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2014, a annoncé mardi le gouvernement, marquant ainsi un recul par rapport au pic enregistré pendant la pandémie de COVID-19 en 2020 et à plusieurs années au cours desquelles le nombre de décès sur les routes était resté élevé.

Cette année devrait être la cinquième année consécutive de baisse, selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui a indiqué que le nombre de décès sur les routes avait baissé de 2,5% pour s’établir à 16.750 au premier semestre. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis 2015 , en baisse par rapport aux 17.175 décès enregistrés à la même période l’année dernière .

Le taux de mortalité est tombé à 1,02 décès pour 100 millions de miles parcourus en véhicule, et le nombre de décès a atteint son niveau le plus bas depuis 2015.

Sur l’ensemble de l’année 2025, le nombre de décès sur la route a atteint son niveau le plus bas depuis 2019 et le taux de mortalité s’est établi à 1,10 décès pour 100 millions de miles parcourus, soit le deuxième chiffre annuel le plus bas de l’histoire des États-Unis, a précisé la NHTSA.

Le nombre de décès a baissé de 5% au cours des trois premiers mois de 2026, mais n'a reculé que de 0,2% au cours des trois mois suivants.

Les décès de cyclistes restent toutefois un sujet de préoccupation, leur nombre ayant augmenté de 4% pour atteindre 1.148 l’année dernière. En 2023, le nombre de décès de cyclistes avait atteint son plus haut niveau en plus de quatre décennies.

Le nombre de décès sur les routes américaines a bondi de 10,8% en 2021 pour atteindre 43.230, soit le chiffre le plus élevé enregistré en une seule année depuis 2005.

Les routes américaines étant moins encombrées pendant la pandémie, certains automobilistes ont estimé que la police était moins encline à dresser des contraventions, ont expliqué des experts, ce qui a entraîné une conduite plus risquée. Certains conducteurs étaient également plus susceptibles de prendre le volant sous l’emprise de l’alcool ou de drogues consommés à domicile pendant la pandémie.

Le taux de mortalité aux États-Unis a augmenté bien plus fortement que dans les autres pays développés pendant la pandémie.

Une étude de la NHTSA datant de 2023 a révélé que les accidents coûtaient directement 30 milliards de dollars aux contribuables et 340 milliards de dollars à la société dans son ensemble. En tenant compte de l’évaluation de la qualité de vie, le coût total pour la société s’élevait à 1.370 milliards de dollars.