Le nombre de décès liés à la rougeole en Pennsylvanie s'élève désormais à neuf

Le ministère de la Santé de Pennsylvanie a signalé lundi un nouveau décès lié à l'épidémie de rougeole de cette année, portant à neuf le nombre total de décès associés à cette maladie virale hautement contagieuse, contre huit la semaine dernière.

Le dernier décès concerne un habitant non vacciné du comté de Centre, dans le centre de la Pennsylvanie, qui avait été testé positif à la rougeole, a précisé le département.

La Pennsylvanie a enregistré 1.638 cas confirmés de rougeole dans 46 comtés depuis le début de l'année, dont 330 hospitalisations, selon le département de la Santé.

Les neuf décès signalés cette année concernaient des habitants des comtés de Centre, Clinton, Jefferson, Lancaster, Mifflin et Montour. Le comté de Lancaster a enregistré trois décès, tandis que celui de Jefferson en a signalé deux.

La Virginie a signalé vendredi son premier décès lié à la rougeole en 2026, celui d’un enfant, tandis que le Wisconsin a signalé deux décès. L’État de New York a enregistré le décès d’un enfant lié à cette maladie.

D’après les chiffres publiés par les États, au moins 13 décès liés à la rougeole ont été enregistrés aux États-Unis cette année.

Cependant, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) n’ont confirmé que six décès liés à la rougeole à ce jour en 2026, sans préciser les États dans lesquels ces décès ont été enregistrés.

Un écart entre les chiffres des décès au niveau des États et au niveau fédéral est apparu en début d’année après que le CDC, sous la direction du secrétaire américain à la Santé Robert F. Kennedy Jr., a commencé à utiliser les données de mortalité du Centre national des statistiques de santé (NCHS) au lieu des chiffres fournis par les États.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux s’est dit "attristé d’apprendre un nouveau décès en Pennsylvanie", ajoutant que le CDC avait versé à cet État près de 4 millions de dollars au titre d’une aide d’urgence ponctuelle destinée à financer les mesures de lutte contre la maladie en 2027.

La semaine dernière, les États-Unis ont perdu, après 26 ans, leur statut d’élimination de la rougeole, obtenu de haute lutte .

À l’échelle nationale, 5.838 cas confirmés de rougeole ont été signalés cette année, au 19 novembre, selon les données du CDC.

"La plupart des épidémies de rougeole de cette année se sont concentrées dans des comtés où vivent de nombreux Amish et mennonites conservateurs", a déclaré Kathryn Jacobsen, épidémiologiste à l’université de Richmond, ajoutant que les grands rassemblements de personnes non vaccinées peuvent favoriser une propagation rapide du virus.

Bien que l’épidémie touche actuellement principalement des communautés religieuses rurales et conservatrices, elle a précisé que cela ne signifiait pas pour autant que d’autres groupes ne couraient aucun risque.