Le nombre d’investisseurs en ligne français commence à diminuer après la hausse liée la pandémie

L'étude a également révélé qu'en concordance avec d'autres marchés étudiés par Investment Trends, les investisseurs en ligne de France souhaitent une meilleure adéquation entre leur portefeuille d'investissement et les principes ESG.

" En concordance avec les tendances mondiales, le taux de dormance de la France a augmenté à 40% au cours de l'année passée. Une augmentation significative comparée à 22 % en 2021. Notre modélisation suggère que les nouveaux investisseurs en ligne restent dormants à un taux beaucoup plus élevé que les investisseurs en ligne mieux établis ", a expliqué Lorenzo Vignati, Associate Research Director chez Investment Trends.

