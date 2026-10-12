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Le Nobel de l'économie 2026 décerné aux Américains Robert E. Hall et Michael Woodford
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 12:33

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(actualisé avec détails)

Le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques, communément qualifié de "Nobel" de l'économie, a été attribué lundi aux Américains Robert E. Hall et Michael Woodford pour leurs travaux fondateurs sur les fondements microéconomiques de la stabilisation macroéconomique.

Les deux lauréats ont élaboré de nouveaux modèles macroéconomiques qui ont amélioré notre capacité à mettre en œuvre des politiques de stabilisation efficaces, en permettant de prendre des mesures budgétaires et monétaires au moment opportun afin d’atténuer l’ampleur des fluctuations économiques dommageables, précise John Hassler, président du comité du prix des sciences économiques, dans un communiqué.

"Les travaux des lauréats nous ont fourni un fondement théorique solide pour les modèles aujourd’hui utilisés par les banques centrales et les gouvernements du monde entier."

"Grâce à eux, nous sommes mieux armés pour faire face aux chocs économiques, tels que les crises énergétiques ou les variations soudaines de la consommation des ménages", ajoute John Hassler.

Créé en 1969 à l’initiative de la banque centrale suédoise, le prix d’économie ne figure pas parmi les cinq distinctions originelles instituées par le testament de 1895 de l’industriel et inventeur de la dynamite Alfred Nobel. Il est doté de 12 millions de couronnes suédoises.

La majorité des lauréats du "Nobel" de l'économie sont originaires des États-Unis. Seules trois femmes ont reçu cette distinction à ce jour, la dernière étant Claudia Goldin, récompensée en 2023 pour ses travaux sur les inégalités de salaires entre hommes et femmes aux États-Unis au fil du temps.

L’an dernier, le Nobel de l'économie, avait été attribué à Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt pour "avoir expliqué la croissance économique stimulée par l'innovation".

Ce prix est le dernier de la levée 2026 des Nobel qui ont récompensé la Sud-Africaine Navanethem "Navi" Pillay pour la paix, la Canadienne Anne Carson en littérature, le Français Henri Kagan et le Japonais Kenso Soai pour la chimie, le Belgo-Américain Francis Halzen en physique, ainsi que l'Américain Karl Deisseroth et les Allemands Peter Hegemann et Georg Nagelen en médecine.

(Bureau de Stockholm, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

Prix Nobel d'economie
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1 commentaire

  • 12:49

    Pas de Donald Trump donc? hmm

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