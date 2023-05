Le niveau symbolique de 7 yuans pour un dollar de nouveau franchi

(AOF) - 7,0322 yuans sont nécessaires pour obtenir un dollar. La devise chinoise affiche un plus bas depuis les premiers jours de décembre 2022. Au début de l'année, le marché des changes avait tablé sur une reprise vigoureuse de la croissance chinoise grâce à la levée des restrictions liées au Covid, mais celle-ci a jusqu'à présent déçu. La production industrielle et les ventes au détail n’ont ainsi pas été à la hauteur des attentes en avril.